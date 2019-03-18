الدبور – طفل يتيم كسر كل العادات و أثار فضول النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، حتى باتوا يتداولون صور ما فعل على قبر والده على منصاتهم الإلكترونية.

و تداول نشطاء أردنيون على مواقع التواصل، صورة لأحد القبور في العاصمة عمّان، كُتبت على شاهده رسالة مؤثرة.

وتعود الرسالة لطفل تعهد بأن يبقي والده الذي يرقد في هذا القبر على اطلاع دائم بأخباره عن طريق كتابة الرسائل على قبره.

ويقول نص الرسالة المؤثرة، ”جبت الفصل الأول 74، بس بوعدك الفصل الثاني أجيب 95، بحبك يا بابا… رح أصير أكتبلك كل شي“.

وتداول النشطاء على نحو واسع صورة للقبر الممهور بالرسالة المؤثرة، تحت عنوان ”طفل يتيم يخبر والده المتوفى عن علاماته“ وسط تعليقات تشيد بحب الطفل لوالده ولوفائه لذكراه.

وعادة ما يلجأ أطفال المدارس في عدة مناطق في الأردن للكتابة على الجدران لإيصال رسائل لا يجرؤون على البوح بها، كالتعبير عن حب لفتاة أو توجيه انتقاد لمدرس، ولكن الكتابة على شاهد القبر، مثلت خروجا عن المألوف، وكسرا لعادات لا قيمة لها، الأمر الذي استثار عاطفة الأغلبية.