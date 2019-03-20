الدبور- إعلامي إماراتي خرج على الهواء مباشرة حاملا “نعال” شيطان العرب ولي عهد أبو ظبي بن زايد، وقال لنفرض مثلا أن هذا النعال هو نعال يعني حذاء الشيخ بن زايد، ماذا أفعل به؟

وأضاف الإعلامي الإماراتي الحر، أقبله، ورفع الحذاء نعال سمو الشيطان وقبله على الهواء ودعى للنعال بطول العمر.

وقال الإعلامي الله احفظ نعال حذاء طويل العمر، وأدمه فوق رؤوسنا، ولا تحرمنا من تقبيله ولا تحرمنا من الذل و الهوان، ولا تحرمنا من عبادة الشياطين و الأصنام، ولا تخرجنا من ظلمات بن زايد إلى نورك.

الفيديو الذي لسعه الدبور من صفحة الخليج بوست، حصل على الكثير من التعليقات المضحكة والمحزنة في نفس الوقت.

حيث قال ناشط ما نصه: حتى محمد خير من وطأت قداماه الارض ، لم يروى او ينقل او يحكى ان قبل أصحابه نعليه ، فقد كرم الله الانسان وحفظ له كرامته وما يهينها الا مهين..

وقال آخر ما نصه: عندما يحدثونك عن فقدان الكرامه الانسانيه من الانسان ، هـذا المشهد يجسد تلك العباره ..رباه

وعلق الإعلامي جمال ريان على الفيديو ما نصه: في سابقة في تاريخ الإعلام العربي و الدولي، مذيع إماراتي يقبل على الهواء نعال محمد بن زايد، فهل سيحذو الإماراتيون حذوه؟ وماذا عن باقي حكام الإمارات؟