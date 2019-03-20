الدبور – رقص فتيات مع شباب في شوارع الرياض، هذا ما وصلت إليه مملكة التوحيد الوحيدة في العالم، كما يطلق عليها الذباب السعودي متفاخرا، فأصبحت مملكة الرقص و العهر و الترفيه.

ويظهر في الفيديو الذي لسعه الدبور، 6 راقصات يرافقهن عدد مماثل من الراقصين، وقد ارتدوا جميعًا زيًا خاصة بعرضهم، بينما يقومون بأداء تدريبات استعدادًا لعرض غير معروف لحد الآن.

ويظهر في الفيديو أيضًا عددًا من المتواجدين في المكان، وقد بدؤوا التصوير بهواتفهم النقالة لمنظر غير مألوف في مملكة التوحيد والإسلام السعودية.

ويقول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، إن الفرقة كانت تتدرب في سوق ”الكمبيوتر“ بمنطقة ”العليا“ في مدينة الرياض.

سوق الكمبيوتر في العليا الرياض 🤨 pic.twitter.com/jLWNz1J7lC — MBS🇸🇦 محمد بن عبدالعزيز (@506MBS) March 20, 2019

وساد حالة من الغضب بين النشطاء في موقع تويتر، حيث علق ناشط ما نصه: للاسف بدل لانستنكرهالنوعيات من الفعاليات اصبح البعض يعتبره تخلف ورجعيه .ياسيدي القرآن لم يذكر لنا قصص هلاك الامم التي أُهلكت كيف كانت اسباب هلاكها وعذابها عبثاًهذه كانت البدايات نسأل الله تعالى ان لايعاقبنا بما يفعله السفهاء والا مالنا ولهذه المناظر ومالذي نستفيده غير غضب الله !?

وقال آخر ما نصه: هذي خدمة عظيمه تقدمها هيئة الترفية للمواطن علشان يرفة عن نفسة بالمجان مقابل الضريبه اللي يدفعها خصوصا الغلبان اللي ماعنده وظيفة ولا تأمين طبي وساكن بالاجار ويشحت مصروف بيته ولا عنده موية مازال تحت رحمة وايتات التحلية

وقال ناشط مستنكرا هذه الأفعال الدخيلة على الدين و المجتمع، حيث قال ما نصه: اللهم نشهدك ونشهد ملائكتك بأن هذه الأعمال ننكرها ولا نقبلها فنحن أصحاب توحيد ودين يمنع ويحرم هذه الفعاليات التي لا تنفع ولا تفيد بل أنها تجلب غضب الجبار .. إذا أردت فأتي بتراث وطنك وأجدادك واجعل السايح يتمتع أما استيراد بضاعة خارجية مرفوضة دينا وخلقا فليس بالعمل المرغوب عندنا