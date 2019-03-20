الدبور – شيخ قبيلة في اليمن نشر على صفحته خبر لا مصدر رسمي له، يتهم فيه عماني بتهريب الأسلحة إلى الحوثين، وادعى أن السلطات ألقت القبض عليه ووضع حروف من اللغة العربية على إعتبار إنها إختصار لإسمه.

ونشر جمال بن عطاف الذي يقدم نفسه على صفحته على موقع تويتر، على إنه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شيخ قبيلة بن عطاف؛ شيخ شيوخ قبائل الباقري كلد ‎‎‎#يافع و عضو الجمعية الوطنية الجنوبية ‎‎‎#اليمن_الجنوبي، نشر تغريدة لسعها الدبور، وبالطبع تناقلتها وسائل الإعلام الإماراتية التابعة لشيطان العرب، نقل فيها خبرا مفاده القبض على عماني وبحوزته أسلحة كان ينوي تهريبها إلى اليمن.

وقال في التغريدة ما نصه: “#المهرة المركز الاعلامي : السلطات الامنية في منفذ شحن تلقي القبض على شحنة أسلحة عدد ٣٤٠ رأس بازوكا و ١٤٠ ألف طلقة ذخيرة كانت في طريقها إلى الحوثيين والقبض على سائق الشاحنة (م. س. م عماني الجنسية).

و أضاف الشيخ متسائلا ببراءة واضحة: هل كانت ذاهبة للحوثيين ام هربها دعاة الفتنة في المهرة نترك الأمر للتحقيق ؟!

ولم يوضح الشيخ من هو م س م، وترك الامر للمتابع لتركيب الأحرف على بعضها لعله يخرج باسم ما من سلطنة عمان، يبدأ بحرف الميم وينتهي بحرف الميم.

الشيخ ناشر الخبر و من متابعة صفحته هو من أشد المدافعين عن شيطان العرب ولي عهد أبو ظبي بن زايد، ولطالما نشر أن حل مشكلة اليمن عند شيطان العرب، فهو المسيح المخلص لليمن.