الدبور – رأي مفتي الترفيه والفجور عادل الكلباني بالشباب السعودي صدم النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي.

الكلباني المقرب من منشار سموه والذي حضر حفلات الترفيه وأشاد بها وبمديرها آل الشيخ، وأفتى بوجوبها لأنها ترفه عن الشباب، وتناسب المرحلة الجديدة التي رسمها ولي العهد السعودي بن سلمان.

هذا الكلباني ظهر في فيديو جديد يسأله الشاب بجانبه ما رأيك بشباب اليوم في معرض الكتاب؟

وأضاف نرى شباب بين العشرين و الثلاثين بكثرة في معرض الكتاب، فما رأيك بالشباب السعودي.

ليرد عليه مفتي الترفيه، الشباب السعودي مثل النساء، يدورون بالأسواق، بس يفتلون، لا يشترون ولا يقرأون، فقط فتل وتسكع، يغلبون البائع ويمشون.

إقرأ أيضا: إمام الحرم المكي عادل الكلباني ، فخور بحفلات هيئة الترفيه الماجنة، التي ترفه عن المسلم

وكان رد الكلباني قد شكل صدمة للنشطاءـ فهو أهان النساء وأهان الشباب السعودي بوقت واحد، ووصف شباب وفتيات السعودية بالشباب التافه الذي لا يقرأ، فقط يتسكع بالأسواق.

الفيدو الذي لسعه الدبور علق عليه النشطاء بغضب، حيث قال ناشط ما نصه: يعني صراحة وبدون مزاح اظن ان الكلباني أصيب بالخرف كيف لحامل لكتاب الله أن يتكلم بمثل هذا الكلام؟؟؟؟اكيد خرف

وقال أخر ما نصه: اذا الشباب الي يقرون بيطلعون مثل الكلباني مستغنين عنهم وعن قرايتهم المضروبة

وقال ناشط: هو منو عشان يقيم الشباب هالإمعه التافه هذا