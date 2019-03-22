الدبور – شيخ عمارات دبي الشاهقة، بن راشد قال في تغريدة لسعها الدبور، أن رئيسة وزراء نيوزيلندا كسبت إحترام المسلمين، و وجه بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الشكر إلى رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، على تعامل حكومتها بـ”كل حكمة” مع أزمة مذبحة المسجدين التي شهدتها نيوزيلندا، الجمعة الماضية.

وقال بن راشد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر لسعها الدبور، إن “نيوزيلندا شيعت شهداء المسجدين، وتعاملت حكومتها مع الأزمة بكل حكمة، وكسبت رئيسة وزرائها احترام المليار ونصف المليار مسلم بتعاملها العاطفي الصادق مع الحادث الإرهابي الذي استهدف مشاعر جميع المسلمين.. شكرا جاسيندا آردرن”.

ونشر بن راشد مع تغريدته صورة لبرج خليفة عليه صورة كبيرة لرئيسة وزراء نيوزيلندا بالحجاب تحتضن واحدة من أسر ضحايا مذبحة المسجدين.

ولم تتخذ دبي هذه الخطوة إلا بعد الحرج الذي وقعت به بعد التعاطف الكبير الذي حصل مع ضحايا المجزرة، وبعد مشاهدة ما قامت به نيوزيلندا من تعامل رائع مع الأزمة، فوضعت صورة رئيسة الوزراء على أبراجها بعد أسبوع من المجزرة.

وعلق النشطاء على تغريد شيخ عمارات دبي، بقولهم إذا هي كسبت إحترام المسلمين، أنتم كسبتم العار للأبد.

يذكر أن الإمارات دعمت المجازر في مصر، وقدمت المليارات للسيسي للقيام بمجازر أكبر من مجزرة المسجدين، حيث تم قتل وجرف المعتصمين في رابعة وقت إنقلاب السيسي على الشرعية.

وعلق ناشط على التغريدة ما نصه: باقي انهاء حصار #قطر والحرب في اليمن واغلاق معتقلات ابو غريب الإماراتية وتكونوا فعلاً تعرفوا السلام .

وقال آخر ما نصه: عسى ان يكون هذا عبره وموعظه لكم لتوقفو ارهابكم ضد المسلمين في #اليمن وحصاركم ل #قطر

وقال ناشط آخر معربا عن غضبه إتجاه هذا النفاق من بن راشد وعيال زايد، حيث قال ما نصه: لماذ لم تعلنوا تعاطفكم في ابراج دبي مع الجريمة البشعة التي حصلت مع أنكم في شي يحصل في الغرب بسرعة الريح تعلنوا تعاطفكم في وضع شعار على برج خليفة !!!!؟؟؟ ولماذا لم يحضر رئيس عربي في التأبين ؟؟؟ أنتم أحقر ما يمكن تسببتم في تشريد الشعوب والآن تطاردهم حتى في الغرب !!