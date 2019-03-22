الدبور – لا صالات خاصة للعائلات في المطاعم في السعودية بعد اليوم، تماشيا مع رؤية بن سلمان لتحويل مملكة التوحيد إلى مملكة العولمة و الترفيه والرقص و الإنفتاح على الغرب في كل شيئ.

فقد أثار قرار أول مطعم سعودي مشهور وهو ”هرفي“ وله أكثر من 170 فرعًا في المملكة بإلغاء الصالات الخاصة التي بها ستائر و المخصصة للعائلات و النساء في جميع مطاعمها، تماشيا مع رؤية بن سلمان، جدالا واسعا في وسائل التواصل الإجتماعي، فلا فصل بين الجنسين بعد اليوم.

وتفاعل عدد من السعوديين مع قرار الإلغاء، بين مؤيد ومعارض، فيما ذكر ناشطون أن تعميمًا صادرًا على المطاعم والفروع الجديدة بضرورة إلغاء الستائر، دون توضيح إن كان التعميم يخص منطقة الرياض ومحافظة جدة أم جميع أرجاء المملكة.

وقال ناشط في تغريدة لسعها الدبور ما نصه: المجتمع السعودي في أغلبه محافظ ولديه ثوابت اسلامية وعادات وتقاليد لا أنتم ولاغيركم يستطيع تغييرها وانا أطالب من هذا المنبر مقاطعة جميع المطاعم التي تهين ثوابتنا وتقاليدنا وأول مانبدأ ب #هرفي غصب الا نصير منحلين أخلاقيا ونقلد غيرنا عشان يقال عنا متطورين

ليرد عليه ناشط آخر معترضا، حيث قال ما نصه: يعني على اساس انه اول مطعم يسوي كذا!

اغلب المطاعم في جدة وفي الرياض نفس النظام وفيه تعميم على المطاعم والفروع الجديدة ان تتبع هذا النظام للاسف

واتخذ ناشطون من موقع ”تويتر“ عبر هاشتاغ #هرفي_تلغي_الستاير، منبرًا للتعبير عن آرائهم، حيث شددت ”أوركيد الغامدي“: ”قاطعوا أما مجرد كلام ما ينفع! وماجات عليه أكثر المطاعم كذا ، حتى يعرفون أن ديننا ومبادئنا لاتقبل المساومة ! ومو من زين مطاعمهم تجيب الهم والضيق آخذ لي أكل وأقعد في بيتي وأرض الله الواسعة متسترة وآكل براحتي أفضل! ”يلغون الستاير ودين الله لقلوبنا ساتر“.

#هرفي_تلغي_الستاير

الجميل انه الآن الساعة 2:30 ظهراً والمطعم خالي تماماً مثل ما تشوفون 👍🏼. pic.twitter.com/g6EDKE6hoA — عبدالله (@Ozw4i) March 21, 2019

وطالب فريق بمقاطعة المطاعم في قرارها، وقال ”فهد المزيد“: ”أسعاركم غالية وما قاطعناكم!! لكن تشيلون ستائر غرف العوائل ليييييش؟؟ وماذا تقصدون بهذا؟ كنتم حاطين جلسات مكشوفة لمن لا يريد الحجاب.. فلماذا تجبرون من أرادت الستر وتؤذونها في تمسكها بحجابها؟؟ تستحقون #المقاطعة بعد هذا، فالبديل عنكم متوفر، والدين عندنا قبل كل شي“.

بدورها، بررت ”العنود العتبي“ القرار بالقول: ”فيه مقطع انتشر قبل فترة لبنت وولد داخل هرفي، المقطع فاضح والسبب أن المكان مغلق محد يشوفهم“.

فريق آخر استغرب الهجوم على قرار إلغاء الستائر، معتبرين أن هذا تناقضًا، خاصة أن ساحات مطاعم المولات والحدائق التي يتوجه لها الناس والعائلات لا توجد بها أي ستائر في الأصل، وعلقت مغردة: ”طيب وإذا ؟ هرفي مو بيتك عشان تاخذ راحتك أساسًا ، أشوف لما تسافرون تركيا تبلعون بدون ستاير ومعاكم زوجاتكم وبناتكم ، ولا الدين بس في مطاعم السعودية؟“.