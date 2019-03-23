الدبور – المتسول عمرو أديب الذي إشتراه تركي آل الشيخ وقال أنت أكثر واحد كلفنا، يبدو إنه لم يكتف بما قبضه من بن سلمان، فطرق باب الوليد بن طلال، لعله يحصل منه على أي لقمة طيبة.

وقال أديب، عبر برنامجه ”الحكاية“ الذي كلف تركي آل الشيخ الملايين، المذاع على قناة ”ام بي سي مصر“، إن الوليد بن طلال دأب على مهاجمة مجموعة قنوات (إم بي سي) منذ عام 2013، ووصفها بقناة الحكام، في حين كان يصف قناة الجزيرة بقناة الشعوب.

ووجه أديب رسالة إلى الأمير السعودي قال فيها: ”نحن كلنا في خندق واحد، ويعز علينا متكونش معانا في الخندق.. هل ما زلت مقتنع أن الجزيرة قناة الشعوب، هل ستقضي صيفك في مدينة بدروم التركية كما تعودت حتى 2017؟“.

وأكد المتسول المصري عمرو أديب أنه ليس لديه شك أنه يعشق المملكة العربية السعودية، كاشفًا أنه التقى بالأمير بن طلال وكانوا بمفردهما، وأكد له بن طلال أنه يقف خلف محمد بن سلمان ويدعمه بقوة، مضيفًا: ”أنا بحبك يا سمو الأمير، وأريدك أن تنضم إلينا.. دافع عنا نحن العرب بقدراتك وأموالك“.

وتابع أديب: لم نستفد من الوليد بن طلال بالرغم من وصوله عالميًا، وتصدر أسهمه في ”فوكس نيوز“، مضيفًا: ”لم نستفد منك .. دافع عنا يا أخي.. ولم تقدم لنا إعلامًا نموذجيًا“.

وكان الوليد قد ذكر في حوار تلفزيوني مؤخرًا عبر قناة ”روتانا“، أن هناك قنوات لم تصف مرتكب هجوم مسجدي نيوزيلندابالإرهابي، وكان يقصد قناة ”العربية“، الامر الذي أغضب عمرو أديب، فهاجم الوليد بلطف المتسول، لعل وعسى أن يدفع الوليد له أكثر من آل الشيخ.