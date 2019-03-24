الدبور – فيديو للدب الداشر بن سلمان ولي عهد السعودية، أعاد ناشطون سعوديون، تداوله في الذكرى الرابعة للحرب السعودية على اليمن، التي حملت عنوان “عاصفة الحزم”، أشار فيه إلى أنه يستطيع أن “يجتث” قوات الحوثي وصالح في أيام قليلة جدًا، لكنه يفضل أسلوب “النفس الطويل”، حسب قوله.

الناشطون سخروا من كلمات ابن سلمان التي قالها خلال مقابلة أجراها معه داوود الشريان، مع انطلاق عاصفة الحزم على اليمن، وقال ابن سلمان في المقابلة: “نستطيع أن نجتث الحوثي في أيام قليلة جداً، عبر حشد القوات البرية السعودية (فقط) ونجتاح كل المناطق التي تحت سيطرة الحوثي وقوات علي عبدالله صالح في اليمن”.

وأضاف ابن سلمان: “لكن إذا فعلنا ذلك سيكون نتيجته ضحايا في قواتنا بالآلاف ونفتح عزاء في كل مدينة سعودية، وسيكون إلى جانب ذلك ضحايا مدنيين في اليمن وهذا ليس في صالحنا”، مشيراً إلى أن حرب النفس الطويل هي في صالح النظام السعودي، وذلك، حسب قوله، “من خلال الإمداد والمعنوية العالية، وأن الوقت في صالح السعودية، ونحن نستغل ذلك لصالحنا”.

وأثار الفيديو سخرية المعارض والناشط السياسي، علي هاشم، وعلق عليه بقوله: “يتناقض #ولي_العهد السعودي في كلامه يقول يستطيع أن يجتث الحوثي في أيام ودامت الحرب 4 سنوات، ويقول الوقت من صالحه وأصبح الوقت من صالح الحوثيين وزادت قوتهم وسيطرتهم”!