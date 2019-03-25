الدبور – السعودية الجديدة أو السعودية العظمى، أو السعودية تاسع أقوى دولة في العالم، مهما إختلفت التسميات التي يطلقها الذباب السعودي أو الإعلام السعودي الذي لا يختلف عن الذباب، إلا إنها في عهد بن سلمان تغريت كثيرا.

فمع صرف الأموال على المؤامرات وتدمير الدول العربية خاصة من خرج منها ربيع عربي، تنفيذا لأوامر بن زايد شيطان العرب، الذي ينفذ أوامر دحلان المفصول من فتح، ومع إزدياد الفقر و البطالة و الفوضى في المملكة الأغنى عالميا، إزدادت جرائم السرقة و النهب سواء من أشخاص أو محلات تجارية.

وفي حادثة جديدة لسعها الدبور من وسائل التواصل الإجتماعي، وما خفي أعظم، نجح قائد سيارة متوقفة على إحدى الطرق في مدينة جدة السعودية، بتوثيق عملية سلب بالقوة لعصابة ارتكبت عدة عمليات مماثلة فيما بدأت الشرطة ملاحقتها بعد التفاصيل التي وفرها الفيديو.

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وتم تداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها شاب يقوم بسحب رجل من قدمه ورميه بالقوة خارج سيارة بيضاء قبل أن يركب فيها هو وتنطلق بسرعة كبيرة بينما يتدحرج الضحية على الطريق بعد محاولتها التمسك بالسيارة.

ويقول مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحادثة وقعت في حي الخمرة بمدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر.

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وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية إن العصابة مؤلفة من ثلاثة شبان، أحدهم يقود سيارة أجرة واثنان يدعيان أنهما ركاب في السيارة، ويقومون بسلب كل من يصعد معهم قاصدًا توصيله في السيارة على أنها للأجرة العامة.

ولم يتضح عدد العمليات التي نفذتها العصابة، لكن في آخر عملية لهم نجحوا في سلب ضحيتها مبلغ 34 ألف ريال قبل أن يرموا به في الطريق.