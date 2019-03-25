الدبور- لم يعد يمر أسبوع في سلطنة عمان و إلا تسمع حبرا مفاده القبض على خلية دعارة في السلطنة، أو عمليات نصب على المواطنين، وجلهم من العمالة الوافدة، التي تذهب إلى السلطنة بدون تدقيق ولا فحص أمني دقيق.

ونشطت شرطة عمان السلطانية في الفترة الاخيرة في ملاحقة شبكات الدعارة، ولا تكاد تقبض على شبكة وترحلها حتى تصل إلى السلطنة شبكة جديدة تحت مسميات كثيرة.

منهن من يتم إستغلالهن و إجبارهن على العمل في الدعارة، ومنهن من يأتين للدعارة والنصب على المواطنين.

و بالأمس ألقت قيادة شرطة محافظة مسقط القبض على عشرة أشخاص من جنسية آسيوية بينهم ست نساء بتهمة مخالفة قانون العمل والإقامة وارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وممارسة الرذيلة.

وذكر مصدر بشرطة عمان السلطانية، أن مركز شرطة “روي” القبض على متهمين اثنين من جنسية آسيوية أقدما على احتجاز ثلاث وافدات من جنسية آسيوية مخالفات لقانون العمل وإقامة الأجانب في إحدى البنايات بولاية مطرح لإجبارهن على ممارسة الرذيلة.

وأشار المصدر إلى انه إحداهنّ حاولت الهرب وسقت من أعلى البناية.

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وفي قضية ثانية ألقى مركز شرطة “بوشر” القبض على رجلين وثلاث نساء من جنسية اسيوية بتهمة ممارسة الرذيلة.

وأمس الأحد، كشفت شرطة عمان السلطانية، عن أسلوب جرمي جديد يستهدف فئة الشباب باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الابتزاز والسلب.

حيث أقدمت 3 نساء وافدات من الجنسية الأفريقية، على استدراج مواطن عُمانيّ إلى مكان إقامتهنّ، واحتجازه ثم ممارسة البغاء معه بالقوة وسلبه وتصويره في وضعيات غير لائقة بغرض ابتزازه مقابل إطلاق سراحه وحذف التصوير.

وأضاف مصدر بقيادة شرطة محافظة مسقط بأن المواطن قام بإبلاغ رجال الشرطة فور إطلاق سراحه حيث قام رجال الشرطة بتنفيذ عملية ضبط للمتهمات بعد أن حاولن مقاومة رجال الأمن والهرب.