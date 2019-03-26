الدبور- الملك الأردني وضح في تصريح له عن الجملة التي قالها وأثارت فضول الكثير في الأردن، عندما أطلق على المملكة الأردنية الهاشمية لقب المملكة الهاشمية، وأسباب قوله إنها هاشمية فقط دون ذكر الأردن.

وقال الملك في اجتماع مع قيادات عسكرية وأمنية، الثلاثاء، إن إلغاء زيارته إلى رومانيا، بسبب نقل سفارتها إلى القدس، وتصريحاته الدائمة عن القضية الفلسطينية، هي الموقف الثابت للأردن تجاه فلسطين.

وتابع أن “هناك من يصر على السلبية ممن يريدون زرع الشكوك بين الأردنييين والمؤسسات، وأتمنى من الجميع نقوم بحملة ضد هؤلاء الناس، ونحن نعرف من هم”.

وأوضح أن مصطلح “المملكة الهاشمية”، يعني أنه كشخص “هاشمي”، لا يمكن له التنازل عن القضية الفلسطينية.

وتابع أنه “كلا للمساس بالقدس، كلا للوطن البديل، كلا للتوطين”.

وأضاف: “القدس وفلسطين، خط أحمر بالنسبة للأردن، أوضح من هيك ما بعرف كيف بدي أحكي”.

وقال الملك إنه بصدد جولة خارجية تشمل المغرب، ودول أوروبية، سيقوم خلالها بالتأكيد على المواقف الثابتة تجاه القدس.

وأمسك الملك ببزته العسكرية، قائلا: “يقولون عن صفقة القرن، والوطن البديل، كيف؟ ما إلنا صوت؟ بالنهاية نحن الجيش العربي المصطفوي”