الدبور – مواطن سعودي وصل به الحال والضيق و الجوع والبطالة في السعودية العظمى وتاسع أقوى دولة في العالم، إلى الجلوس في الشارع ليتوسل أي وظيفة لإطعام أولاده الجوعى، في أغنى دولة نفطية في العالم، في ظل حكم سمو الامير أبو منشار.

و أثارت اللافتة التي رفعها المواطن السعودي في الشارع، جدلاً واسعاً بين نشطاء موقع تويتر.

اللافتة التي كُتب عليها: “وظفني طال عمرك”، تعود لمواطن سعودي يبحث عن عمل في الشارع، ويطالب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن يجد له “وظيفة” حتى يتمكن من إطعام أبنائه، وفق ما نقله حساب “حقوق الضعوف”.

إقرأ أيضا: رجل كبير في السن يأكل من القمامة هو و أولاده في السعودية العظمى

الحساب علق على الفيديو في تغريدة لسعها الدبور كعادته في إثارة الفتن في مجتمع مسالم وآمن ومتكافل، وقال: “مواطن استوقفته لوحة بشارع التحلية لرجل كتب فيها “وظفني طال عمرك علي ايقاف خدمات”

العدل: عدد القضايا او الموقفة خدماتهم 1751268 مواطن !! ومع احتساب متوسط عدد افرام الأسر نستنتج ان ثلث افراد الشعب متضرر من #ايقاف_الخدمات !!”.

مواطن استوقفته لوحة بشارع التحلية لرجل كتب فيها "وظفني طال عمرك علي ايقاف خدمات"



⚠️

العدل: عدد القضايا او الموقفة خدماتهم 1751268 مواطن !!

ومع احتساب متوسط عدد افرام الأسر نستنتج ان ثلث افراد الشعب متضرر من #ايقاف_الخدمات !! pic.twitter.com/aQ2DeLdWUx — حقوق الضعوف (@hukusfof) March 26, 2019

يذكر أن السعودية تعاني من مستويات مرتفعة من البطالة، وتم إيقاف الخدمات عن الكثير من المواطنين، ومنهم من خدم في الجيش في السابق، مما ادى إلى تزايد عدد الجرائم و السرقات في مملكة لم تشهد وقتا صعبا من قبل مثل هذا الوقت، بعدما إنقلب بن سلمان على عائلته وسيطر على الحكم بالقوة، بعد سجن الأمراء وسلب معظم أموالهم بحجة الفساد.



