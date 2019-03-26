الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي في سلطنة عمان، فيديو لناشط عماني يتحدث عن هاشتاق إختلاسات وزارة التربية، الذي إنتشر في الفترة الاخيرة في السلطنة.

وقال الناشط في الفيديو الذي لسعه الدبور، لا اعلم لماذا النشطاء لهذه الدرجة شعب لطيف، نستخدم مفردات لطيفة لتجميل القبيح.

وكان يتحدث عن إستخدام كلمة إختلاسات، قال هي سرقة، قولوها بكل قوة سرقة وليس إختلاس.

وذكر الآية الكريمة وقال الأمر صريح السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما. إلى آخر الآية.

وأضاف ساخرا، بعدين هدول ما سرقين ثلاجة و إلا مكيف، هذه ملايين، ويجب شطرهم من النصف ليكونوا عبرة لغيره، ووصف فعلهم بالخيانة، فهم سرقوا الوطن، أي خانوا الأمانة، ويجب أن يعاملو كخونة.