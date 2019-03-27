الدبور – أعلن البيت الأبيض إنه سيحاسب أكبر مسؤول في المملكة العربية السعودية ممن يثبت تورطهم بإغتيال الكاتب الصحافي السعودي المغدور جمال خاشقجي.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء، الذي قال إن إدارة الرئيس ترامب ما زالت تعمل على تحديد المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومحاسبتهم.

وقال بومبيو، ردا على سؤال في الجلسة التي عقدها مجلس النواب، إنه سيلتزم بمحاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن قتل خاشقجي، “بمن في ذلك أكبر المسؤولين”، حتى لو كمان ولي العهد محمد بن سلمان.

وكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي يكتب بصحيفة واشنطن بوست ويقيم بالولايات المتحدة وينتقد الحكومة السعودية، قبل أن يقتل في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقطع جسده بطريقة بشعة.

وفيما وجه عدد من أعضاء الكونغرس اتهاما مباشرا لمحمد بن سلمان، قالت السلطات السعودية إنها تحاكم 11 شخصا في القضية، كما نفت مرارا أن يكون ولي العهد هو من أمر بقتل خاشقجي.



