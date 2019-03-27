الدبور – الكويت سوف تستعين بالعمالة الأردنية في مهن معينة خلال الفترة القادمة، وخاصة من المدرسين و المدرسات في تخصصات معينة.

حيث بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني الدكتور وليد المعاني لدى لقائه الاربعاء السفير الكويتي بعمان عزيز رحيم الديحاني زيادة اعداد الاساتذة الجامعيين والمعلمين الاردنيين للتدريس في الجامعات والمدارس الكويتية، حيث كشف الديحاني، عن زيارة قريبة للجنة كويتية، لاختيار مدرسين أردنيين.

وناقش الجانبان خلال اللقاء زيادة اعداد الطلبة الكويتيين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الاردنية لما تتمتع من سمعة متميزة بين الجامعات العالمية المرموقة.

وأشار الدكتور المعاني إلى عمق علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع دولة الكويت، مبديا استعداد الوزارة لتقديم كل التيسيرات اللازمة للطلبة الكويتيين الذين يدرسون في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

واكد حرص الاردن على مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم العالي من خلال تطوير المناهج والبرامج الاكاديمية والاهتمام بالتعليم التقني والمهني والفني كاولوية في خطة الوزارة للمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة.

وابدى المعاني استعداد وزارة التربية والتعليم الى التعاون التام مع الجانب الكويتي للمساعدة في اختيار المدرسيين في مختلف التخصصات للتدريس في بلدهم الثاني دولة الكويت .

من جانبه أشاد السفير الكويتي بالتطور الذي تشهده مؤسسات التعليم العالي الأردنية، مؤكدا حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع الأردن خلال المرحلة المقبلة، وزيادة أعداد الطلبة الكويتيين للدراسة بالجامعات الأردنية.

واوضح السفير ان لجنة كويتية ستأتي الى عمان في القريب العاجل لاجراء مقابلات لاختيار معلمين اردنيين للتدريس في المدارس الكويتية، مشيدا بالخبرات التربوية والتعليمية التي يملكها المعلمون الاردنيون التي اسهمت في ايجاد جيل يمتلك الكفايات المعرفية التي تؤهلهم لتحقيق نتائج متميزة في دراستهم الجامعية في الكويت.

واكد الديحاني انه لا يوجد اي مشكلة تواجه الطلبة الكويتيين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الاردنية بسبب التزام الجامعات بالتعليمات والانظمة المتعبة في الجامعات العالمية اضافة الى اجواء الامن والامان المتوفرة بالمملكة.

يشار إلى أن عدد الطلبة الكويتيين الذين يدرسون في الجامعات الأردنية بلغ نحو 4292 طالبا وطالبة في مختلف التخصصات والمستويات العلمية.