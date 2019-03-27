الدبور – فنان أمريكي من لاذين يقدمون عروضا في الشارع وقع في غرام الإعلامية الأردنية الفلسطينية علا الفارس في مدينة لوس أنجلوس.

فقد تعرّضت الإعلامية الأردنية علا الفارس، لموقفٍ محرجٍ في الشارع، بعدما فاجأها شابٌ أمريكي خلال تقديمه استعراضاً ترفيهياً، وقال لها إنه يريد الزواج منها، بعدما قدمت له علا مبلغ مالي يبدو إنه كبير نوعا ما لإعجابها في العرض الذي قدمه.

ونشر فيديو أبدى فيه شاب ذو البشرة سوداء إعجابه الشديد بعلا الفارس.

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وتحدث الشاب مع “علا” باللغة الإنجليزية وسألها عن مقر إقامتها، لترد علا بالانجليزية ”Jordan“، ليرد عليها: ”أنا أحب مايكل جوردان“ الاعب الأمريكي المشهور، لتضحك علا على رده.

وصاح الشاب في الميكروفون الذي يحمله قائلًا: ”أنت جميلة حقًا.. أنا أريد الزواج منك“، لتقابل علا طلب الشاب بالضحك، وسط علامات الخجل والدهشة على وجهها.