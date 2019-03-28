الدبور – فاعل خير من سلطنة عمان قام بفعل خير كبير اخل الفرحة على عائلات كثيرة في السلطنة، وقام بمبادرة شخصية منه، تطبيقا للآية التي تقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى.

فقد قام فاعل خير من السلطنة (رفض الكشف عن اسمه) بتكفل جميع الحالات المسجلة في محاكم محافظة الظاهرة، الخاصة بالمديونين وقضايا الديون ، ودفع جميع الديون عنهم ، وقد تم الإفراج عن المحبوسين الذين تراكمت عليهم الديون لاسباب عديدة.

المبادرة لاقت إستحسانا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، فرجل واحد وبمبادرة شخصية وبدون ذكر إسمه، أدخل الفرحة على الكثير من العائلات و الأطفال المحرومين من أبائهم نتيجة الديون.

وانهالت التعليقات على التغريدة التي نشرتها صفحة عمان الحدث على موقع تويتر ولسعها الدبور.