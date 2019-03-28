الدبور – شرطة عمان السلطانية ألقت القبض على وافدًا قام بازدراء العملة الوطنية لسلطنة عمان، بإلقائها على الأرض بصورة اعتبرت مهينة للعملة والبلد.

وقالت شرطة عمان السلطانية على ”تويتر“ في تغريدة لسعها الدبور إن قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية ضبطت وافدًا بعد تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي قام فيه بازدراء العملة الوطنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية تضبط وافداً بعد تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي يقوم فيه بازدراء العملة الوطنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/ccdvSeLljn — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 28, 2019

وظهر شخص وافد من الجنسية الآسيوية، على ما يبدو، وقد حمل بيده رزمة من الأوراق النقدية خلال جلوسه داخل محل لبيع المجوهرات.

وبينما كان أحد الأشخاص يصور بطل الفيديو، كان الوافد يقوم برمي الأوراق النقدية ورقةً ورقةً بشكل وصفه متابعون بأنه يمثل ازدراءً وإهانةً للسلطنة وقائدها.

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وقال المغرد عبدالله البلوشي في رسالة وجهها لشرطة السلطنة في تغريدة لسعها الدبور ما نصه : ”زين تشوفو موضوع إهانة العملة العمانية واستهتار الأجانب بعملة عليها صورة أعظم رجل حكم السلطنة“.

المغرد فاتك البوسعيدي قال عبر حسابه: ”العملة النقدية تمثل أحد مقومات المواطنة الصادقة، وتحوي العديد من الرموز الوطنية فيجب المحافظة عليها من أي إساءة ومن جميع معاني التشويه .. وقد أورد #قانون_الجزاء في المادة (٢٩٦) عقوبة لكل من يزدري العملة“.