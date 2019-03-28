الدبور- فتاة في الكويت يشتبه إنها إرتكبت جريمة قتل بحق مواطن كويتي في أحد فنادق الكويت، وفرت هاربة، حيث إختفت بعد إرتكابها الجريمة.

و قد عثرت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، مساء الخميس، على جثة لمواطن في العقد الثاني من عمره في أحد الفنادق بمنطقة حولي.

وقالت مصادر أمنية لصحيفة ”القبس“ المحلية، إن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة، وقد تم رفع الجثة للطب الشرعي.

وباشرت الجهات المختصة التحقيق، في حين جاري البحث عن فتاة كانت برفقة الشاب بعد الاشتباه بوقوع جناية، وفق ما ذكره حساب ”المجلس“ الإخباري.

وتقول بعض المصادر أن الفتاة شوهدت وهي تدخل معه الفندق وبصحبته، وأختفت بعدها، لتجد السلطات جثة المواطن في غرفته في الفندق الذي حجز غرفة فيه، ويعتقد أن للفتاة علاقة بمقتل الرجل.