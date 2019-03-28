الدبور – أثار فيديو لحفل مختلط وراقص لشباب وفتيات في السعودية جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث مازال البعض ينصدم من مشاهدة مثل تلك الفيديوهات، بينما يشكك البعض فيها مع إنها واضحة وضوح الشمس إنها من ضمن حفلات الترفيه السلمانية الجديدة، التي يريد الدب الداشر تحويل المملكة السعودية من مملكة التوحيد إلى مملكة الرقص و المناشير.

في الفيديو الذي لسعه الدبور من صفحة نحو الحرية على موقع تويتر، والذي يتابعه أكثر من نصف مليون متابع، يبدو الشباب مع الفتيات في منظر لم يعتد الشعب السعودي أن يراه في الأماكن العامة، وكان يمارس في حفلات خاصة للأمراء فقط بعيدا عن أعين الكاميرات.

ويسمع في الفيديو كيف يتم شكر هيئة الترفيه على تنظيم هذا الحفل الرائع، الذي عق عليه النشطاء بغضب وإندهاش إلى أين وصلت المملكة.

وقال ناشط معلقا: حتى القبح والتعري والانحطاط لا يعرفون كيف يقومون به وكانك في حضيرة الله يهدي

وشكك الذباب كالعادة في الفيديو، ليرد ناشط سعودي ما نصه: انا عندي تصوير موثق من سناب وهذا المقطع في الخبر بالسعودية اتفرجو بس !!