الدبور – في الكويت إعتدت عصابة مكونة من ٤ شباب على الأمن بطريقة متوحشه، واستمر الإعتداء فترة طويلة داخل أحد المجمعات في منطقة الفحيحيل في دولة الكويت.

وانتشر فيديو للواقعة التي هزت المجتمع الكويتي، لبشاعة الفيديو الذي تم تداوله، وعلق الكثير من النشطاء عليه بالغضب و المطالبة بالبحث عن هذه العصابة ومحاسبتها بأشد العقوبات.

وقد اعتدى 4 شبان على عناصر أمن في مجمع شهير في منطقة الفحيحيل بالكويت، ضرباً، إثر مشاجرة وقعت عند الباب الرئيسي للمجمع وأدت الى وقوع إصابة.

وذكر مصدر أمني كويتي أن غرفة عمليات وزارة الداخلية وفور تلقيها بلاغا عن المشاجرة أرسلت دورية الى موقع البلاغ، ولدى وصول الدورية قامت بجولة في المكان وبالاتصال على المبلغ أفاد بأنه كانت هناك مشاجرة بين 4 أشخاص وإنهم قد لاذوا بالفرار.

وتباينت ردود أفعال النشطاء على الفيديو الذي نشره موقع المجلس الإخباري الكويتي، حيث قال ناشط شارحا أسباب ما يقوم به الشباب الكويتي من اعمال العصابات والإعتداء على الناس، حيث قال: اسباب المشاجرات في الكويت 1- فراغ الشباب 2- الشخن العنصري ضد الوافدين 3- ضعف القانون 4- الواسطات 5-النعرات القبليه و تشجيعها (شيلات – انتخابات)

بينما برر نشاط آخر لما قام به الشباب الكويتي وحط اللوم على الأمن الوافد، حيث قال: (بعض)موظفين الامن الي بالمجمعات عايشين دور القوات الخاصه والاكشن عندهم قوي ، معطينهم واقي وعصى ولاهو شايف احد بعينه وكان القانون بيده ، ممكن يكون الامن هو على خطاء .

بينما إعترضت ناشطة على هذا المنظر المخزي وقالت ما نصه: المنظر يوجع القلب وللاسف منتشر في اغلب دول الخليج.. متى نقدر نتعايش مع الغير واذا غلط الله يخلي الشرطه مو منظر زي كدا

وقال آخر ما صنه: أولاً الكويت مو شي جديد عليها دايما هوشات بالمجمعات وثاني شي الهوشات هذي مالها داعي فوق ما ان يمد أيده على الأمن تعتبر قله أدب وتطاول على رجل امن والأمن له الحق يشتكي عليه لان هو مو مسؤول عن تصرفات عيالكم اللي تصير بالمجمعات وطريقه كلامهم وأسلوبهم حتى اذا كان يفرق بينهم هذي شغلته