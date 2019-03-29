الدبور – رانيا يوسف وللمرة العاشرة تنشر صورا مثيرة لها على حسابها في موقع انستجرام، ليشن متابعوها هجوما حادا عليها، بعد أن أثارت غضبهم مجددا عقب ظهورها في إطلالة جريئة.

وظهرت «يوسف» بفستان أبيض قصير للغاية بدون بطانة، الأمر الذي أثار غضب متابعيها.

وانتقد الجمهور تكرر ظهور رانيا يوسف بهذه الطريقة خاصة بعد تبريرها واقعة رفع البطانة في مهرجان القاهرة السينمائي الذي أقيم خلال الأشهر الماضية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت تعليقات المتابعون بين النقد والسخرية وكانت كالتالي كما لسع الدبور: «لازمته ايه الفستان كده»، «انتى لبستى البطانه ونسيتى الفستان المرة دى»، «أنت فرحانة إنك بتعري جسمك»، «أنت بتتعمدي تكون مستفزة»، «أنت بتعملي كل ده علشان الشو»، «كفاية بقى فساتينك دي»، «ببطانة ده»، «اللهم أرزقنا البطاقة الصالحة»، «أتغيرتي كده ليه أنا كنت بحبك وبقدرك وبحب تمثيلك بس نزلتي من نظري أيه اللي مغيرك بالشكل ده»، «اتهدي يا ولية».

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وكانت ابنتا الفنانة رانيا يوسف فاجأتها وظهرتا في حلقة عيد الأم ببرنامجها ”المزيد عن رانيا“، أثناء حديث رانيا يوسف، وقدما لها هدايا بمناسبة عيد الأم، ووصفوها بالأم ذات القلب الطيب.

وأثارت الفنانة رانيا يوسف جدلًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في كل إطلالة لها، حيث تتعمد الظهور بشكل عاري رغم تقدمها في السن.