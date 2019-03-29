الدبور – تعرض الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، إلى السقوط بعد تعثره فيما يبدو بأحد الأسلاك الكهربائية على المسرح، وذلك أثناء غنائه في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت.

وتعليقا على ذلك، قال مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، عبر حسابه الرسمي على ”تويتر”، ”نأسف لتعثر الفنان الكبير عبدالله الرويشد قبل قليل على المسرح الوطني، ونطمئن الجمهور بأنه بصحة وعافية، سلامات يا بوخالد“.

وتتالت التمنيات بالسلامة للفنان عبدالله الرويشد، من المشاهير والفنانين، على مواقع التواصل الاجتماعي، فور انتشار المقطع الذي يظهر سقوطه المفاجئ.

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وكان الرويشد قد أصيب بوعكة صحية مفاجئة مؤخرا نقل على إثرها إلى المستشفى، وأدّت إلى إلغاء حفله في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، لكنه عاد إلى إحياء الحفلات بعد ذلك، وطمأن الجمهور على سلامته.