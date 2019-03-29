الدبور- في مشهر غير مألوف في السعودية العظمى، بعد تطبيق رؤية بن سلمان، في سجن الدعاة و الشيوخ، ونشر البارات و الخمر و الحفلات الماجنة، خرج شيخ من هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر برسالة للدب الداشر، قال فيها أما و الله لن نتركها لأمثالك أو نهلك دونها.

هذا المشهد هو من المسلسل السعودي طاش ما طاش الشهير، وصور قبل أكثر من ١٥ عاما، ويظهر فيه شيخ مطوع من الهيئة يمشي في الشارع ويوقف سيارة شرطة، ويسأل عن مطعم فاتح في منتصف الليل، لترد عليه شرطية تقود سيارة الشرطة، إنه لا يوجد إلا البارات.

فينصدم الشيخ من المنظر، كيف لإمرأة تعمل شرطية وتقود السيارة، وذهب إلى البار فوجد الرقص والحفلات المختلطة والخمر.

ليفيق من الحلم بعدها ويستغفر ربه، وكان مجرد حلم مزعج، ولكن بفضل بن سلمان هذا الحلم أصبح حقيقة اليوم، وكأن المخرج كان يعلم ما سيحصل في مملكة التوحيد.

لينهي المخرج المشهد بتوجيه الشيخ رسالة لولي عهد السعودية بن سلمان، والله لن نتركها لامثالك أو نهلك دونها.

فهل سيخرج من مملكة التوحيد من يقولها للدب الداشر أو يهلك دونها؟ خرج و الكثير ولكنهم في السجون تحت التعذيب، شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور، وكأنه يتحدث عن ما يحصل اليوم.

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