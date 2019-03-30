الدبور – إكتشاف طبي وبالدليل عن فوائد اللطمية التي يمارسها الشيعة، مرة على الصدر ومرة على الوجه، حسب حالة اللطمية و موقعها، حيث أفاد الإكتشاف فائدتها الصحية للإنسان.

والمضحك في الأمر ان من إكتشف فوائد اللطمية هم الكفار كما قال الشيخ، وقال إن أردتم أحضرت لكم تقرير طبي و بالدليل كيف أن اللطمية على الصدر ، وبكل ضربة واحدة تقتل ٨٠ من كريات الدم البيضاء، بالتالي تقوي جهاز المناعة لديك.

وأضاف الشيخ فما بالك باللطمية على الوجه، هذا بحاجة لبحوث طويلة ربما لن نكتشفها في زماننا هذا.

الفيديو الذي لسعه الدبور من موقع تويتر أثار سخرية وضحك الكثير من النشطاء، عن إلى أي مدى وصل الضحك على عقول البشر.

وقال ناشط ما نصه: ههههههه المشكله في اللي جالس يسمعه ومصدقه ماهي كريات الدم البيضاء هي المسؤله عن المناعه إذا نقصت كيف تقوى المناعه !؟

وقال أخر ما نصه: هههههههههههه يقتل كريات الدم البيضاء التي هي اداة الجهاز المناعي ويقوي المناعة قووووويه