الدبور – شاب من سكان الكويت قال أن فتاة راودته عن نفسه، وأدعى الشاب الغريب أن الفتاة أيضا حاولت إغتصابه بالقوة وفي مكان يعتبر مكان عام.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة الأنباء الكويتية، حاولت الفتاة اغتصاب الشاب داخل المصعد، بعد التحرش به، وعند محاولته إبعادها هددت بإلحاق الأذى به.

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وقالت الأنباء، إن هذه القضية تعد الأغرب خلال عقود مضت، حيث جرت العادة في قضايا خدش الحياء أن تتقدم أنثى بالدعوى، ولكن القضية التي سجلت في مخفر الفروانية وأخذت تصنيف «جنايات» جاءت معكوسة والمُبلّغ فيها شاب في كامل عنفوانه، أما المتهمة في القضية فهي فتاة، ومحل الواقعة ربما تتشابه مع قضايا مماثلة وهو في المصعد، اللافت في القضية التي فُتح تحقيق بشأنها عدم توضيح المُبلّغ العلاقة التي تربط بينه وبين المتهمة، وما إذا كانت جارته أم تمت له بصلة قرابة.

تفاصيل القضية سردها مصدر أمني للصحيفة، قائلا: إن شابا من غير محددي الجنسية يدعى (ف.س.س.س) من مواليد 1991 تقدم الى مخفر الفروانية، وقال إنه فيما كان منتظرا للمصعد اقتربت منه فتاة وقامت بخدش حيائه بصورة أشعرته بالإحراج، وأشار الى أنه قام بنهر المدعى عليها وتدعى (ا) فما كان منها إلا أن قامت بتهديده بإلحاق الأذى به.

وسجلت القضية تحت رقم 2019/33 جنايات الفروانية، وصدرت تعليمات وأوامر من النيابة بضبط وإحضار المدعى عليها تمهيدا للتحقيق معها وإجراء مواجهة بينها وبين المدعي.