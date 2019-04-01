الدبور – السعودية الجديدة حذرت مواطنيها من ما أسمته النظرة القاتلة، لا ليست النظرة الأولى، ولا نظرة التحرش، ولا النظر بغضب إلى ما يقوم به الدب الداشر سمو الأمير أبو منشار بحقهم.

بل هي النظرة الأولى لمجرى السيول، التي من المتوقع أن تكون قوية و كثيفة، وهذه النظرة قد تؤدي إلى قتل المواطن السعودي، وهذا ما لا يريده بن سلمان أن يموت المواطن بعيدا عن منشاره.

حيث حذر الدفاع المدني السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، المواطنين مما أسماها ”النظرة القاتلة“ وهي المجازفة بالاقتراب من مجاري السيول والنظر إليها عند هطول الأمطار الغزيرة ما يتسبب بالإصابة بالدوار والسقوط .

وأوضح الدفاع المدني أن ”النظر إلى مجرى السيل الناجم عن الأمطار الغزيرة، قد يؤدي إلى الإصابة بالدوار ومن ثم السقوط، كما أن المياه قد تغطي جسرا منجرفا أو طريقا مكسرا، لذلك يلزم الحذر والانتباه، بالإضافة إلى عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول كونهم لا يدركون مدى الخطورة، لذلك فمراقبتهم واجبة“.

وقال إنه ”ينبغي الحذر عند هطول الأمطار بعدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه. فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار، مع اتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان“.

وأضاف الدفاع المدني إن ”الأمطار الغزيرة وجريان المياه يؤديان إلى ميل في مكان أو انجراف الطريق، ما يتطلب الحذر أثناء قيادة المركبات، فضلا عن عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول، فقد تداهم المركبة السائق ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر مغادرة المركبة“.