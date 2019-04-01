الدبور – حفل للأشباح وعبدة الشيطان هو جديد نشاطات وحفلات هيئة الترفيه السعودية الجديدة، بقيادة بن سلمان وتنفيذ تركي آل الشيخ، المعروف باسم شوال الرز.

وفي فيديو جديد إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي، يظهر حفل خاص عبدة الشيطان و الأشباح، في منظر ليس جديدا على السعودية فقط، بل على العالم الإسلامي كله، ولا تجده في أي بلد عربي أو إسلامي في العلن.

حتى الدول التي لا تدين بالإسلام لا تقوم بمثل تلك الحفلات علانية، فما بالك تحت إشراف الدولة وبدعم من الدولة و رئيسها.

الفيديو أثار إستياء النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق عليه الكثير من أبناء السعودية الذين صدموا بحال ما أسموه مملكة التوحيد، وإلى أي حد وصلت.

الدبور لسع بعض التعليقات مع الفيديو الذي نشرته صفحة حقوق الضعوف السعودية على موقع تويتر، حيث قال ناشط ما نصه: سؤال هل الترفيه بترويع الاطفال !؟ الترفيه الذي نعلمه تأسيس بنية تحتية كاملة من حدائق كبيرة بكل مكان تاسيس ملاهي اطفال كبيرة أنشاء متاحف انشاء صلات رياضية للجنسين حكومية تحت اشراف رئاسة الرياضة بكل حي ألاهتمام بالمسرح ودعمه انشاء اندية خاصة بكل قطاع حكومي .

وقال آخر ما نصه: قلة حيا وانحطاط ما بعده انحطاط في جبل قارة للاسف ولا ادري كيف لهولاء الفتيات ان يذهبن هناك بدون محارم حيث انه من يكون بالداخل بامكانه لعب الهول ولا احد بحوله

وقال آخر ما نصه: انا أقول تحويل اسم هيئة الترفية لمسمى هيئة الإفساد لان ليس هذا بترفيه بل بإفساد وتضيع عقول الناس