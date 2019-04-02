الدبور- أعلنت شرطة عمان السلطانية وبالتعاون مع الجيش السلطاني في سلطنة عمان، إنها تمكنت من القبض على وافد عربي، حاول الهرب بعد إرتكابه جريمة قتل بحق مواطن عماني.

وقالت الشرطة في بيان لها عبر صفحتها في موقع تويتر ما نصه: بالتعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية القبض على مُقيم من جنسية عربية بتهمة ارتكاب جريمة قتل في ولاية ثمريت ومحاولته الهرب خارج السلطنة، وجاري استكمال إجراءات التحقيق في القضية.

وأفادت المصادر الخاصة أن القاتل الوافد الذي حاول الهرب، هو من الجنسية المصرية، وقام بقتل صديقه المخلص بعد خلافات مالية بسيطة، وجدال حول من له الأحقية في الشقة التي يسكنوها.

وذكر المقربين من القاتل و المقتول، إنهم كانوا أعز الأصدقاء ومن المقربين جدا لبعضهم البعض، حتى عرفهم الجميع كأخوة متحابين.

وكتب أحدهم على صفحته رب أخ لم تلده أمك، ومدح في الثاني إنه رفيق عمره في الغربة، ولكن خلاف مادي بسيط نشب بينهما، مما أدى لحالة من الجدال وصلت لقتل أخيه وصديق عمره، من أجل المال و الخلاف على الشقة التي يسكنوها مع بعضهما البعض.

واستطاعت شرطة عمان السلطانية بعد التعميم على أسمه من القبض عليه بمساعدة الجيش العماني وهو يحاول الهرب عبر الحدود العمانية، وسلمته للشرطة لإستكمال التحقيق وتقديمه للمحاكمة.