الدبور – مستشفى كامل في السعودية العظمى أغلق أبوابه لأيام، لسبب أغضب سكان منطقة جازان، الذين صبوا غضبهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

حيث تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الثلاثاء، صورة من داخل مستشفى “أبو عريش” العام في منطقة جازان، حنوب غربي المملكة، أثارت جدلاً كبيراً.

وبحسب الصورة المتداولة على “تويتر” فإن أحد العاملين في المستشفى علق ملصقاً على الواجهة الزجاجية لأحد الأقسام بالمستشفى كتب عليها: “تأجلت المواعيد إلى يوم الأربعاء”، و”جميع الموظفين في دورة تدريبية”.

وعلقت صفحة أخبار السعودية العظمى على الصورة كما لسع الدبور ما نصه: عندما تنعدم المسؤولية والانسانية معاً .. مستشفى حكومي في جازان يقرر تأجيل علاج المرضى إلى يوم آخر بسبب دورة تدريبية .

عندما تنعدم المسؤولية والانسانية معاً ..



مستشفى حكومي في جازان يقرر تأجيل علاج المرضى إلى يوم آخر بسبب دورة تدريبية .

.#وزارة_الصحة #الصحة #جازان

. pic.twitter.com/v61EVwBbff — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 2, 2019

لإعلان خلق استياءً كبيراً بين أوساط المراجعين، بحسب موقع “سبق” السعودي، فضلاً عن استياء واسع للسعوديين شهدته مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ناشط ما نصه: خمس سنوات جازان بلا مستشفى إذا ما تدرون، وقال آخر ما نصه: العتب على ادارة المستشفى والشؤون الصحيه بجازان كيف لا يتم تنسيق المواعيد لان الدوره اتت بعد مواعيد المرضى بالتاكيد ويمكن تاجيلها الى يوم اخر او بعد انتهاء مواعيد المرضى.

وقال ناشط: الصحه دمااااااااااار والله فوضى بشكل غير طبيعي لكن من أمن العقوبه أساء الأدب ، الله يغنينا عنهم بالعافيه ويشفي كل مريض ومريضه