الدبور- حداد كامل لدى تجار ومتعاطي المخدرات، بعد مشاهدة فيديو إتلاف وحرق أكبر كمية مخدرات في تاريخ الكويت منذ إستقلالها حتى اليوم.

ونشرت وزارة العدل الكويتية على حسابها الرسمي بموقع ”تويتر“ مقطع فيديو، لسعه الدبور، يتضمن صورًا من المواد المخدرة وعملية إتلافها من قبل المعنيين.

حيث أتلفت وزارة العدل الكويتية أكبر كمية من المواد المخدرة في تاريخ الكويت، والتي تقدر تقريبًا بنحو 19 طنًا بقيمة (380 مليون دينار).

وجاء القرار بإتلاف تلك الكميات الضخمة في القضايا المنتهية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة.

وذكرت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية أنه خلال العام 2018 ارتفعت نسبة الوفيات في الكويت بسبب المخدرات إلى أكثر من 90%