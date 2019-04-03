الدبور – حلم السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، والذي تحدث عنه في لقاء قديم له في سبعينات القرن الماضي، الذي أجراه معه ممثل مصري.

حيث لسع الدبور فيديو لكلمة مصورة للفنان المصري سمير صبري يصف فيها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، ويكشف فيها تفاصيل حوار أجراه معه في بداية حكمه للسلطنة.

وبحسب المقطع المتداول ، تحدث “صبري” عن حواره الأول الذي أجراه في السلطنة وكان السلطان قابوس بن سعيد في بداية توليه حكم البلاد وكيف حدثه عن حلمه لبلده بالنهوض والتطور.

وتابع الفنان المصري أنه عندما سأل السلطان قابوس: ماهو حلمك؟، أجابه السلطان: “ليس لدي حلم شخصي، بل حلمي لبلدي بأن أرى عُمان وأهلها ينعمون بالأمان والطمأنينة والسلام والخير الوفير.”

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وأعرب الفنان سمير صبري في هذه الكلمة، عن بالغ سعادته بوجوده في سلطنة عمان بعد ما يقارب 40 عاماً على لقاءه الإذاعي مع السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي تحدث خلاله عن آماله وتطلعاته لبناء دولة عصرية متقدمة.

وقال صبري:”بعد 40 عاماً أنا هنا في سلطنة عمان لأشاهد الحلم الذي حدثني عنه السلطان قابوس ولأكون شاهد عيان على تحقيقه لما قال جلالته “إنها أمنيات يرغب أن يحققها”.

وأشاد الفنان المصري بما تحقق في سلطنة عمان على أرض الواقع قائلاً حقا صدق السلطان قابوس بن سعيد فيما قال”

وأضاف: انطبعت في ذاكرتي عدة انطباعات عن السلطان قابوس كان أهمها أنه رجل صادق فيما يقول محب لوطنه إلى أبعد الحدود شديد التعلق بشعبة يمتلك رؤية ثاقبة وثقافة عامة تؤهله لأن يكون قائداً عظيماً.