الدبور – ما علاقة تنظيم داعش الإرهابي وقرار المجلس البلدي في دولة الكويت منع شيشة العوائل في المقاهي و المطاعم المختلفة في الدولة؟

عدد من النشطاء في الكويت أطلقوا على القرار القاضي بمنع شيشة العوائل في المطاعم بأنه قرار داعشي، ومنهم من وصف أن داعش تتمدد في الكويت فقط لأنها حاولت الحفاظ على التقاليد و صحة مواطنيها، حسب ما أفاد مصدر مسؤول.

و قد أثارت موافقة المجلس البلدي في الكويت على اقتراح منع استخدام شيشة العوائل في المطاعم والمقاهي استياء عدد من النشطاء والناشطات، الذين أبدوا استغرابهم من الاقتراح الذي تقدم به عضو في المجلس البلدي، معتبرينه ”تضييقًا على الحريات الشخصية“.

وكانت اللجنة الفنية في المجلس البلدي قد أعلنت موافقتها على اقتراح العضو حمدي العازمي بشأن إلغاء شيشة العوائل في المطاعم والمقاهي، والذي برر اقتراحه بـ ”المحافظة على العادات والتقاليد، ونظرًا للأضرار الصحية والنفسية والمشاكل الأسرية“.

ولاقى اقتراح العضو وتبريراته نقدًا لاذعًا من النشطاء والناشطات بشكل خاص، بعد إطلاق وسمين مختلفين حول القضية أحدهما #إلغاء_شيشة_العوائل، أما الآخر فقد اتخذ من اسم ”داعش“ محورًا له #داعشستان_تتمدد_بالكويت.

وانتقدت الناشطة الليبرالية هناء حياة قرار المجلس البلدي ”#الغاء_شيشة_العوائل بالمرة دام ماشية معاكم لعبة الدعشنة حطولنا هيئة على لبسنا الشرعي بالشوارع“، وأضافت ”باصات الحكومة تفشل باجر يطلعلنا عضو يقول #الاعور_الدجال_في_الكويت قعدوا ببيوتكم“.

وكتب الإعلامي حسين جمال: ”إن لم تستحي فافعل ما شئت.. خلصت كل مشاكل البلدي بقت هذي القضية!! البلدية فشلت في كل مشاريعها التجميلية والتخضير وبناء مدن حضارية واليوم تستكمل مشروع الفشل ب #الغاء_شيشة_العوائل في #المقاهي انتوا شكو“.

ان لم تستحي فافعل ما شئت .. خلصت كل مشاكل البلدي بقت هذي القضية!! البلدية فشلت في كل مشاريعها التجميلية و التخضير و بناء مدن حضارية و اليوم تستكمل مشروع الفشل ب #الغاء_شيشة_العوائل في #المقاهي انتوا شكو pic.twitter.com/GplXaCAh2H — Husain jamal (@husainmof) April 2, 2019

وقال ناشط: الغوها كلها او خلوها كلها… شهالتفرقه الغريبة…! خايفين على صحة العوايل والشباب عادي يموتون ؟ واذا عيب شخباري اتضحكون!

مجلس البلدي السيئ لو فيه خير جان حل مشاكل حاويات القمامه وتطويرها بطرق نظيفه مثل الدول المتطوره

بس مبين انهم ناس فاضيه وما منهم فايده #الغاء_شيشة_العوائل — ⚖3lialsarraf (@Lawyer3li) April 2, 2019

وقالت المدوِنة (الفطَم) ”أنا مو مدخنه واكره التدخين، لكن بفهم سبب الإلغاء؟عسى ماشر خلصت المشاكل بالديرة يعني وما تطرقوا إلا حق هالموضوع؟ولا عشان يمس الوتر الحساس عند البعض والغيرة وإلخ صدموني وقولوا حتن بالمطاعم اللبنانية ممنوع! إذا بتلغون الشي عمموه عالكل (شباب)ولا بلاها الإلغاء“.