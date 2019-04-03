الدبور – نتنياهو رئيس وزراء الكيان المحتل، وجه دعوة للاعب المنتخب البرازيلي، ونجم نادي ”باريس سان جيرمان“ الفرنسي، نيمار، لزيارة الكيان الإسرائيلي المحتل، وجاء رد نيمار له سريعا.

وظهر نتنياهو بجانب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، في فيديو مصور يدعو فيه نيمار إلى زيارة دولة الإحتلال.

ونشر الرئيس البرازيلي الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل، ويبدو أن الجزء الأول منه التقط على هامش زيارته للكيان المحتل هذا الأسبوع.

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وقال نتنياهو في الفيديو المصور، مخاطبًا نيمار وصديقه راكب الأمواج غابريال ميدينا: ”رجاء، عليكما أن تزورانا، أنتما مدعوان، نيمار وميدينا، أحضرا الجميع معكما“.

ورد نيمار على نتنياهو في مقطع فيديو، قائلًا: ”مرحبا بيبي نتنياهو.. أشكرك على دعوتك.. إسرائيل نحن قادمان“، كما أظهر الفيديو ميدينا وهو يرد بالقبول أيضًا على الدعوة.

– Netanyahu, Bolsonaro, Neymar e Medina pelo Sucesso de Brasil e Israel. pic.twitter.com/ixoyspZEyI — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 2, 2019

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