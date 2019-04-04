الدبور – ولادة طفل في أحد أفرع سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة، أمر لن تشاهده كل يوم، ولكنه حصل في أحد أفرع المطعم في ولاية كالفورنيا الأمريكية.

حيث فاجأت آلام المخاض امرأة أمريكية أثناء تواجدها في أحد فروع ماكدونالدز في ولاية كاليفورنيا، حيث تم استدعاء المسعفين والشرطة وتمت ولادة الطفل داخل المطعم.

تم استدعاء المسعفين والشرطة لفرع ماكدونالدز المذكور بعد دخول المرأة مرحلة المخاض، حيث تم تحويل المكان إلى غرفة ولادة بسبب عدم وجود وقت لنقلها إلى المستشفى، ولحسن الحظ وضعت المرأة طفلها بسهولة دون حدوث أي عقبات أو صعوبات.

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وبحسب صحيفة ”إن دي تي ڤي“، فإن الأم وطفلها نُقلا إلى المستشفى وهما في حالة جيدة.

وكتبت الشرطة عبر حسابها على موقع ”فيسبوك“: ”لا نتلقى كل يوم بلاغًا للمساعدة في ولادة مولود جديد في ماكدونالدز، وشاركت صورة المولود الجديد مع متابعيها، وتوالت التعليقات من قبل المتابعين المشيدة بسرعة استجابة الشرطة لهذا البلاغ وتعليقات أخرى خاصة بنظرة رجال الشرطة للطفل بعد ولادته والفرحة التي كانت ظاهرة على وجوههم عند حملهم المولود“.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، ففي يوليو من العام الماضي ساعد موظفو أحد فروع ”Chick-fil-A“ في ولاية تكساس امرأة كانت على وشك ولادة طفلها في الحمام.