الدبور – فيديو إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لشاب وفتاة في الكويت يمارسان الفعل الفاضح وفي الهواء الطلق، بدون خجل ولا خوف من العقاب، وقد أثار إستياء النشطاء لما وصل إليه البعض من فسق علني وفي العلن.

حيث أقدم شاب وفتاة في الكويت على ممارسة الجنس في أعلى سطح بناية تقع في نطاق محافظة ”الأحمدي“، وظهرا في مقطع مصور تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل.

وحددت الجهات الأمنية في الكويت هوية كل من الشاب والفتاة اللذين مارسا الفعل الفاضح، حيث قام شابان بتصوير الواقعة بالفيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبحسب صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، تبحث الأجهزة الأمنية عن الشاب والفتاة المتورطين في الفعل الفاضح.

وقال مصدر أمني إن قطاع المباحث استطاع تحديد موقع الجريمة المشهودة، والتواصل جارٍ مع إدارة المنشأة التي شهدت الواقعة لتحديد هوية قاطنيها ومعرفة المتهمين.

ولم تحدد حتى الآن جنسية الشاب أو الفتاة، وهل كانوا من مواطني الكويت أو من المقيمين الوافدين، ولكن الفيديو أثار غضب الكثير من رواد وسائل التواصل الإجتماعي في الكويت، وخصوصا ان الفيديو إنتشر عبر النت في الكثير من المواقع، في تحدي واضح من قبلهم.