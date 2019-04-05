الدبور- السعودية العظمى، تاسع أقوى دولة في العالم، التي لها القدرة على شن الحروب على أطفال اليمن و إستخدام كافة أنواع الأسلحة، والتي لها القدرة على حصار شعب قطر وحرمانه من حليب المراعي.

سعودية بن سلمان، التي تقطع المعارضين لها بمنشار سموه في القنصليات المنتشرة حول العالم، السعودية التي تعتقل بناتها وتتحرش بهن وتغتصبهن، السعودية التي تنكل بعلماء الدين.

السعودية العظمى لا تستطيع حماية الحجاج و المعتمرين ولا العمال لديها في مكة و المدينة، من بعض القرود التي مازالت تهاجم المعتمرين و العمال بدون إيجاد حل لها.

فقد قضى عامل نظافة مصرعه، الجمعة، بعدما سقط على صخور جبل النور من مكان مرتفع خلال هروبه من قطيع قرود فاجأه فوق الجبل بالقرب من غار حراء.

وقالت وسائل إعلام محلية إن العامل من الجنسية البنغالية، ويعمل لصالح إحدى شركات النظافة في المشاعر المقدسة.

ووقع الحادث عندما كان الرجل فوق جبل النور بالقرب من غار حراء التاريخي، قبل أن يفر مفزوعاً من القرود التي ظهرت في المكان، ويتعثر ثم يسقط فيلقى حتفه.

وتحقق السلطات الأمنية المختصة في الحادث، الذي لم يكن الأول من نوعه، بعد أن حضرت للمكان برفقة فريق من الهلال الأحمر لم يتمكن من إسعاف عامل النظافة الذي قضى فور سقوطه.

و تتواجد القرود في جبل النور بكثرة دزن حل يذكر من قبل سلطات تاسع أقوى دولة في العالم، مسببة كثير من حالات الفزع والخوف بين زواره الكثر على مدار العام، بما في ذلك التسبب بحوادث انزلاق خطيرة قادت قبل نحو ثلاثة أعوام لمصرع حاج تركي كان يلاحق قرداً خطف حقيبته منه قبل أن يسقط ويلقى حتفه.

ويحرص كثير من الحجاج والمعتمرين وزوار الحرم المكي الشريف، على زيارة غار حراء رغم صعوبة الوصول إليه في أعلى جبل النور، إذ يرتبط بذكرى هجرة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.