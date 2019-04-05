الدبور – بعد إنهاء عمل هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و المعروفة باسم الهيئة في السعودية، والتي عملت منذ تأسيس المملكة أيام عبد العزيز وحتى إنقلاب بن سلمان على عائلته، والسيطرة على الحكم، فأنهى عملها و استبدلها بهيئة السكير تركي آل الشيخ.

لسع الدبور فيديو تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الإجتماعي لرجل يبدو إنه من الهيئة يعمل في احد المقاهي في السعودية العظمى.

فبعد تغيير سياسات المملكة و إستبدال هيئة الأمر بالمعروف بهيئة الترفيه بقيادة السكير تركي آل الشيخ، نشرت صفحة حقوق الضعوف المختصة بأخبار الضعفاء والمعذبين في السعودية، وأيضا نشر أخبار الفساد الذي تخصص به بن سلمان، نشرت فيديو لرجل يبدو إنه من رجال الهيئة، ملتحي وهو يعمل بأحد المقاهي أو المطاعم الليلية في السعودية.

وظهر الرجل الملتحي وهو يعزف على آلة العود، هو نفس العود الذي طالما رجال الهيئة كسروه على الأرض وفوق أصحاب من يعزفونه.

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الفيديو أثار تعليقات كثيرة، فمنهم من قال لا يشترط بمن يطلق لحيته إنه متدين، أو من رجال الهيئة، فهناك الكثير من غير المسلمين يطلقون لحاهم.

ومنهم من قال هذه نتيجة طبيعية لإستبدال هيئة الأمر بالمعروف بهيئة الترفيه والفجور.

شاهد المقطع ثم اكتب رأيك بتعليق .. pic.twitter.com/J9eVrfUrho — حقوق الضعوف (@hukusfof) April 5, 2019

هذا المنظر يذكر الشعب السعودي في فيديو تم نشره عام ٢٠١٢ لشيخ من الهيئة وهو يكسر ألة العود على الأرض ويدعو لكل من تاب عن هذا الفساد، الذي حلله بن سلمان بعد حصوله على عرش السلطة.