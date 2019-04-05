الدبور – إمام مسجد في السعودية العظمى تعرض للطعن من أحد المصلين قبيل صلاة الجمعة.

و تعرض إمام أحد مساجد مدينة النماص التابع لمنطقة عسير السعودية، للطعن بأداة حادة من قبل أحد المصلين قبيل بدء خطبة الجمعة في جريمة مازالت غامضة الدوافع.

وقال مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحادث وقع في جامع ”آل زينب“ في محافظة النماص، وأن إمام الجامع الذي أصيب هو الشيخ علي بن حسن آل الشيخ القشيري الشهري، وهو في الخمسين من عمره.

إقرأ أيضا: السعودية العظمى تلغي مشاريع المترو وتعود لإستخدام الحمير و البغال لنقل المواطنين!

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن المعتدي هاجم الشيخ القشيري قبل الصعود لمنبر الجامعة وإلقاء خطبة الجمعة؛ قبل أن ينجح عدد من المصلين في تخليص إمام الجامع ونقله لأحد مستشفيات المدينة وتسليم الجاني للجهات الأمنية التي حضرت للجامع.

ونقلت صحيفة ”سبق“ المحلية عن الشيخ علي الذي أصيب في كتفه، قوله إنه فوجئ بهجوم أحد المصلين عليه، ولا يوجد بينه وبين الجاني أية خلافات، علماً أنه إمام وخطيب للجامع منذ أكثر من 20 عاماً.

ولم تكشف السلطات الأمنية لحد الآن عن نتائج تحقيقاتها الأولية مع الجاني الأربعيني ودافعه في الهجوم على إمام الجامع.