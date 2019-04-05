الدبور – نتيجة الفقر و الحاجة في مملكة سمو الامير أبو منشار السلمانية الجديدة، وصل حال نساء المملكة إلى مستوى يدمي القلب، حيث إنتشر فيديو في مواقع التواصل الإجتماعي أثار غضبا و إستياء بين النشطاء، لتهافت نساء في المملكة على أحد المحال، الذي إختلف النشطاء على طبيعة المحل و مكانه في المملكة.

وكانت معلومات قد وردت تفيد بأن أعدادًا من النساء تواجدت أمام أحد محلات الذهب في مدينة عرعر، للاستفادة من عرض أعلن عنه المحل بمناسبة الافتتاح، حيث أعلن المحل أن ”أي طفلة عمرها من الولادة إلى 10 سنوات واسمها نورة، لها هدية من المحل عبارة عن عقد ذهب يحمل اسمها“.

وأثار المقطع المتداول، والمعلومات الواردة بشأنه جدلًا بين سعوديين، حيث نفوا بشكل قاطع أن تكون الواقعة في مدينة عرعر وصحة العرض المعلن، مستنكرين الإقبال بهذه الطريقة على الإعلان.

وعلّق أحد المغردين في موقع ”تويتر“، بالقول: ”كذذذذب هذا محل بسمة دبي بمكة“. وأيده مغرد يدعى ”أبو محمد“: ”المقطع هذا في مكة محل بسوي عرض كل شي 2 ريال أدوات مطبخ“.

الأمر الذي يؤكد مدى الفقر و الحاجة التي وصل لها الشعب السعودي ضمن رؤية بن سلمان التي لم تنتهي وستنهي السعودية قبل أن تنتهي.

بدوره، نفى ”عويد اللميع“ أن تكون الواقعة قد حدثت في مدينة عرعر، قائلًا ”الخبر غير صحيح هذا ليس بمدينة عرعر هذا في مكة مركز دبي تخفيضات يجب عليكم الاعتذار عن هذا الخبر غير الصحيح“.

ومهما كان السبب إن كان محلا للذهب أو محل أدوات منزلية فالنتيجة واحدة، وهو منظر لم يكن أحد ليتوقعه في أغنى بلد نفطي في العالم، وفي بلد ولي عهده يشتري لوحة بنصف مليار دولار وتختفي.