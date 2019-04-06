الدبور – الشرطة في الكويت داعمت وكرا للدعارة بشكل مفاجئ، مما أدى لعملية هروب جماعي للنساء من داخل جحر الدعارة، خوفا من الإعتقال و الترحيل و الفضائح.

فقد شنت إدارة مباحث الآداب في دولة الكويت، حملة موسعة استهدفت عددًا من الأوكار المشبوهة في منطقة جليب شيوخ، وأسفرت عن توقيف العشرات من الجنسيات الأفريقية والآسيوية المتورطين.

وأظهر مقطع فيديو متداول عددًا من النساء اللواتي حاولن الهرب من خلال القفز من أسطح المباني، فيما ظهرت إحداهن وكأنها تعرضت لإصابة، خلال استهداف الأوكار المشبوهة.

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كما سقط مقيم آسيوي من علو وأصيب بكسور أثناء محاولته الهرب، حيث تم نقله للمستشفى، بينما أحيل بقية المتهمين، وهم بائعات هوى وسماسرة وزبائن من جنسيات أفريقية وآسيوية إلى التحقيق.

وأكد مصدر أنه سيتم استبعاد جميع الموقوفين من البلاد مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم غير المصرح لهم بالدخول مجددًا إلى الكويت.

وتشن دولة الكويت حملات مستمرة على بيوت الدعارة بكافة أشكالها، وتقوم بترحيل كل من يتورط بهذا الفعل.