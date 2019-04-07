الدبور – إمرأة من الكويت، وقف الشيطان إحتراما لها لما خططت له وفعلته لتنتقم من زوجها، الذي تزوج عليها فأشعل نار الغيرة داخلها.

فعندما تغار المرأة لا يوقفها أحد، وتخطط بخطط يعجز الشيطان عن القيام بمثلها، وهذا ما قامت به هذه الزوجة الكويتية بحق زوجها ولكن إنقلب السحر على الساحر.

فقد انتقمت زوجة كويتية من زوجها بطريقة شيطانية ، لتتسبب له في قضية خطيرة كانت لتقوده إلى غياهب السجون.

فقد قضت محكمة التمييز في الكويت بحبس الزوجة الكويتية لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتها بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد.

وكانت الزوجة الكويتية قد سرقت هاتف زوجها لتطلق تغريدات باسمه وعلى حسابه في تويتر تحرض على قلب نظام الحكم والإساءة للذات الأميرية ذلك بهدف الانتقام منه بعد أن تزوج من إمرأة أخرى.

ولم يتضح على الفور كيف تمكن الزوج من إثبات براءته من هذه التهم ونجا من عقوبة سجن مؤكدة.