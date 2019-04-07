الدبور- الدب الداشر مستمر في إستفزاز المسلمين ويتحدي العالم الإسلامي بكل وقاحة، فمن منع كل معارض له من الحج و العمرة، إلى حصار الجيران ومنعهم من أداء فرائض الله، إلى حفلات الترفيه و الخلاعة والرقص في الأماكن المقدسة القريبة من مكة و المدينة المنورة.

وأخيرا وفي تحدي جديد لمشاعر أكثر من مليار مسلم، كرم فنانة إغراء مصرية وهي سمية الخشاب بدرع تكريمي عبارة عن ختم الرسول عليه الصلاة و السلام.

وجاء هذا الإختيار عن قصد لإستفزاز السلمين حول العالم، وأن لا يكون إلا ما أراده بن سلمان، حيث أعرب النشطاء عن إستيائهم من نوع التكريم، وأستغرب البعض لماذا هذا الدرع بالذات، كان ممكن يكرم الراقصات بدرع الملك سلمان مثلا.

و جاء تسليم الخشاب، “ختم الرسول”، خلال تكريمها عن أغنيتها “بتستقوي”.

وقالت ” الخشاب” عبّر صفحتها على “فيس بوك”: “شكرًا على دعمكم، فرحانة إني موجودة في السعودية”.

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ونشر ناشطون صوراً لـ”الخشاب”، وهي تستلم “ختم الرسول”، وعلّقوا بعباراتٍ غاضبة، ومستنكرة لقيام المسؤولين السعوديين بهذا الفعل.

حيث قال الإعلامي جابر الحرمي كما لسع الدبور ما نصه: في #السعودية .. #بلاد_الحرمين ..

يتم الزج بالناشطات السعوديات بالمعتقلات ، فيما يتم تكريم الممثلة المصرية سمية الخشاب في ملتقى المرأة السعودية ومنحها درعا يحمل ختم الرسول ﷺ ..

هذه هي #السعودية_الجديدة ..

وقال ناشط سعودي غاضبا ما نصه: والله الحكاية زادت عن حدها ختم الرسول مره وحده!! وحتى لايجينيى واحد ويقول هذا نسخة وتشبيه لختم الرسول أقوله عارف.

لو تركوا هؤلاء على سفههم بكره يعطونها قطعة من ثوب الكعبة ومفتاح مدينة جده

وقال تركي الشلهوب ما نصه: الجميع سمع بتكريم الحكومة للممثلة المصرية (سمية الخشاب)، لكن كثيرون لا يعلمون الكارثة الأكبر من ذلك!، هل تعلمون بماذا تم تكريمها؟ لقد كرَّمتها بـ”ختم الرسول”ﷺ!!

للمعلومية: هذه الممثلة لم تقدم سوى الأدوار الهابطة في المسلسلات والأفلام!!

هذا الإستفزاز ليس الأول ولن يكون الأخير !!

الجميع سمع بتكريم الحكومة🇸🇦 للممثلة المصرية (سمية الخشاب)، لكن كثيرون لا يعلمون الكارثة الأكبر من ذلك!

هل تعلمون بماذا تم تكريمها؟ لقد كرَّمتها بـ"ختم الرسول"ﷺ!!

للمعلومية: هذه الممثلة لم تقدم سوى الأدوار الهابطة في المسلسلات والأفلام!!

هذا الإستفزاز ليس الأول ولن يكون الأخير !! pic.twitter.com/6yCpbcAZCN — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) April 7, 2019