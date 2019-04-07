الدبور – قال فنان كويتي في لقاء له، أن دولة الكويت وايد مملة، بمعنى إنها مملة جدا، ويجب أن تقتدي بركب الإنفتاح و الحضارة، الموجود في دولة الإمارات، بفتح نوادي ليلية.

و طالب الفنان الكويتي “محمد العلوي” افتتاح “نايت كلوب” في الكويت، وتطبيق الانفتاح على غرار ما حدث في بعض الدول العربية والخليجية.

وقال محمد العلوي خلال استضافته في برنامج “ذا بلين” المذاع عبى قناة “aTV” رداً على سؤال مقدم البرنامج صالح الراشد، أنه في الماضي وحتى وقت قريب كان ضد الفكرة، لكنه اليوم مع فكرة الانفتاح في الكويت، مؤكداً أنه يجب أن نطبق الانفتاح بالكويت مثل الإمارات والبحرين ولبنان ومصر.

و أضاف في لقاء أثار إستهجان الكثير من النشطاء ، الكويت “وايد مملة” وأوضح أنه يجب وضع ضوابط وأوقات معينة، وبعد ذلك نطبق الانفتاح، وسنستفاد في الجانب السياحي، فالكويت “وايد مملة” كاشفاً أنه لا يوجد بها أي شيء ترفيهي مثل الـ”نايت كلوب”.

واعتبر النادي الليلي علامة التقدم و الحضارة و الإنفتاح، ويعتبر الإمارات مثله الأعلى في الإنفتاح، وقال نحن أو أي شاب خليجي عندما يغادر بلده، عن ماذا يبحث؟ مجمعات لدينا مطاعم لدينا، بالتالي يذهب ليبحث عن النوادي الليلية.

وأضاف عندما سأله المذيع يعني لا تعتبره خطأ، قال لا طبعا، لماذا نصرف أموالنا في النوادي الليلية في الخارج، نصرفها داخل الكويت، نظرية إقتصادية قوية من العلوي، فمن يذهب للبحث عن الدعارة لنفتح له أيضا بيوت دعارة حتى لا تخرج الأموال إلى الخارج!! شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور: