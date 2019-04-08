الدبور- السعودية العظمى حولت معتقلي الرأي ليدها إلى مدمني مخدرات و أدوية، كنوع من التعذيب لإخراجهم من السحون وإنهاء هذا الملف وهم يعانون من امراض عقلية وعصبية.

حيث تهمت منظمة حقوقية، السلطات السعودية، بوضع مادة مخدرة لمعتقلي الرأي، عن طريق مياه الشرب.

وبحسب منظمة “القسط”، ومقرها لندن، فإنه “تكرر وضع أدوية مضرة أو مخدرات في خزانات الماء أو في غلايات الشاي، وتأثير ذلك على حالة السجناء”.

وأضافت المنظمة، أن “حالة السجون السعودية سيئة للغاية”.

وتوزع السلطات السعودية، غالبية المعتقلين السياسيين بين سجون الحائر والملز في الرياض، وذهبان في جدة، وآخرين نقلوا إلى سجون مختلفة في المملكة.

وتتزامن هذه الاتهامات، مع الأدلة المتواترة عن تعرض معتقلات حقوقيات لصنوف مختلفة من التعذيب في سجون المملكة.