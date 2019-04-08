الدبور – في الكويت ألقت قوات الشرطة الكويتية القبض على ما أطلق عليه أبو ساطور، شبيه أبو منشار الذي قطع الصحافي خاشقجي، وذلك قبل إرتكاب جريمته التي كان يخطط لها، وبحوزته ساطور للتقطيع وزي رجل أمن كويتي.

وذكر الإعلام الكويتي إنه إثناء قامة نقطة نفنيش للأمن الكويتي على طريق السالمي، إشتبهو برجل وبعد التدقيق في بياناته إكتشفوا إنه سوري الجنسية، وبدا عليه علامات الإرتباك و الخوف، مما جعل رجال الأمن القيام بتفتيش مركبته.

وفوجئ رجال الأمن بوجود ساطور كبير بحوزته، وترة يرتديها رجال الأمن في الكويت النجدة، كانوا في صندوق سيارته، ولم يستطع تقديم إجابة محددة ومقنعه لرجال الأمن، مما إضطرهم للقبض عليه و التحقيق معه.

وتم إحالته للنيابة للوقوف على أسباب حيازته لساطور كبير يستخدم في التقطيع، وأيضا سترة رجال الأمن، ومن أين حصل عليها.

وقال الإعلام الكويتي أن رجال الأمن يشكون إنه كان في طريقه لإرتكاب جيمة ما، ولكنه أنكر ولم يوضح سبب وجود الساطور و السترة معه.