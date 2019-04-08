الدبور – قطر دعت الولايات المتحدة الامريكية عقب إعلانها الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابيه، إلى معاقبة دولة الإمارات أيضا.

حيث دعا مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، إلى أن تشمل العقوبات الأمريكية على إيران دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لكونها الشريك الاقتصادي الأكبر لها.

وجاءت تغريدة أحمد بن سعيد الرميحي تعقيباً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الاثنين، تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسمياً قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

وقال في تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه: امارة الشر هي من لديها معاملات مشبوهه معهم، وهي من يجب أن تشملها العقوبات ايضاً

امارة الشر هي من لديها معاملات مشبوهه معهم، وهي من يجب أن تشملها العقوبات ايضاً https://t.co/BzSW1e7c7z — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) April 8, 2019

“التعامل المشبوه” الذي تحدث عنه الرميحي في تغريدته تشير إليه بيانات صندوق النقد الدولي، التي ذكرت، في نوفمبر الماضي، أن 29% من واردات إيران التي بلغت قيمتها 71.5 مليار دولار في عام 2017 مرت عبر الإمارات، وأن غالبيتها العظمى مرت عن طريق دبي التي لا تكشف عن بيانات التجارة مع إيران في حينها.

وتفيد تقارير اقتصادية دولية أن الإمارات أول المتضررين من العقوبات الأمريكية على طهران، لكونها الشريك الاقتصادي لها، وفق بيانات رسمية.

فبعد بدء سريان العقوبات الأمريكية انكمشت حركة التجارة استيراداً وتصديراً بين إيران والإمارات إلى 1.75 مليار دولار في يوليو 2018، من 2.49 مليار دولار في ديسمبر 2017.

وفي عام 2014، في ذروة فترة العقوبات السابقة على إيران، كان حجم التجارة الشهرية يبلغ 1.92 مليار دولار في المتوسط.