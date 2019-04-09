الدبور – قامت بعض عصابات السيسي ممن يجلبهم معه رئيس الإنقلاب المصري في كل زيارة له إلى واشنطن، بالإعتداء على مراسلة قناة الجزيرة في واشنطن، الإعلامية وجد وقفي، خلال تغطيتها لإستدعاء الرئيس الأمريكي للسيسي على عجل إلى البيت الأبيض.

ونشرت وجد تغريدات لفيديوهات تبين هجوم مجموعة من أتباع السيسي ومنعها من تأدية واجبها الإعلامي، وتصرفوا وكأنهم مازالوا في شوارع القاهرة، وتحت حماية الأمن المركزي والإعلام المصري.

وقالت وجد في سلسلة تغريدات كما لسعها الدبور ما نصه في التغريدة الأولى مع فيديو لبلطجية السيسي: استقبال البلطجية للإعلام..

و أصافت فيديو ثاني للواقعة مع تغريدة قالت فيها: هل جاء هؤلاء مع #السيسي الى #واشنطن؟ كان الله في عون من بقي عقله حبيساً و لا يتقبل من لا يعجبه، رغم تغيير المكان.

هل جاء هؤلاء مع #السيسي الى #واشنطن؟

كان الله في عون من بقي عقله حبيساً و لا يتقبل من لا يعجبه، رغم تغيير المكان.#الجزيرة

#مصر pic.twitter.com/tAyDaAFG4w — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) April 9, 2019

وختمت تغريداتها بفيديو ثالث للواقعه علقت عليه ما نصه: هذا تصرف ليس بغريب على مؤيدي قمع الحريات و انتهاك حقوق الإنسان..مصادفة هذا المستوى من الشخصيات أثناء العمل هو بعضٌ من الثمن الذي يدفعه الصحفي.

هذا تصرف ليس بغريب على مؤيدي قمع الحريات و انتهاك حقوق الإنسان..مصادفة هذا المستوى من الشخصيات أثناء العمل هو بعضٌ من الثمن الذي يدفعه الصحفي.#الجزيرة #واشنطن #مصر #السيسي pic.twitter.com/mifqqZbzbm — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) April 9, 2019

وعلقت الإعلامية في قناة الجزيرة غادة عويس على تغريدة وجد وقفي، وقالت كما لسع الدبور: غريب! ما داموا يؤيدون نظاما ينتهك حقوق المواطن فما الذي يفعلونه في بلد يحترم مواطنيه؟ خاصة تلك السيدة التي لم تحترم حتى حجابها فافترت عليكِ وتلفظت بعبارات نابية!

و أعادت نشر الفيديو على صفحتها وعلقت عليه قائلة : هؤلاء مصريون مؤيدون للسيسي في واشنطن يستفيدون من الدمقراطية التي تسمح بحرية التعبير لتأييد الدكتاتورية التي تقمع حرية التعبير!هنا رأوا الزميلة @WajdWaqfiفهجموا واعتدوا عليها لفظياً ولولا تدخل الشرطة لكانوا اعتدوا عليها جسديا!أتتخيّلون ماذا كانوا ليفعلوا بها لو كانوا في القاهرة؟؟؟

هؤلاء مصريون مؤيدون للسيسي في واشنطن يستفيدون من الدمقراطية التي تسمح بحرية التعبير لتأييد الدكتاتورية التي تقمع حرية التعبير!هنا رأوا الزميلة @WajdWaqfiفهجموا واعتدوا عليها لفظياً ولولا تدخل الشرطة لكانوا اعتدوا عليها جسديا!أتتخيّلون ماذا كانوا ليفعلوا بها لو كانوا في القاهرة؟؟؟ pic.twitter.com/U5H2kN5nSj — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) April 10, 2019

يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب إستدعى رئيس الإنقلاب السيسي على عجل، في وقت لم تكن زيارته مقررة من ضمن جدول أعمال ترامب، وجاءت الزيارة لتقديم الدعم للسيسي لتمتديد فترة حكمه و التعديلات الدستورية، مقابل التسريع في الإعلان عن صفقة القرن، المقرر الإعلان عنها في يوم ذكرى النكبة الفلسطينية، كما أفادت التسريبات من البيت الأبيض، ويقدم مقابلها السيسي مناطق واسعة من سيناء، والتي بالفعل تم تجهيزها بإخلاء جميع السكان منها، ووضع سور كبير حولها لضمها للدولة الفلسطينية الموعودة.