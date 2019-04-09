الدبور – الإمارات التي تتهم سلطنة عمان في كل مناسبة إنها تهرب أسلحة للحوثيين في اليمن، لتغطي على فشل تحالفها الشيطاني في اليمن، تم ضبط شحنة أسلحة لها، يتم تهربيها بطريقة شيطانية من قبل شيطان العرب.

حيث أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل إحباط عملية تهريب حاوية أسلحة في ميناء أم قصر الجنوبي.

وقال الهيئة في بيان، إن “السلطات الجمركية في مركز جمرك ام قصر الجنوبي تمكنت اليوم الثلاثاء وبالتعاون مع الجهات الساندة لها في المنفذ من إحباط عملية لتهريب حاوية تحتوي على أسلحة تم أخفاؤها خلف بعض كراتين لعب الأطفال” بحسب “السومرية”.

وأوضحت الهيئة أن “الحاوية تم استيرادها من قبل القطاع الخاص على أنها إرسالية لعب أطفال فيما تبين أنها تحتوي على 1033 قطعة أسلحة مسدسات عيار 9 أوكرانية المنشأ”.

وأضافت الهيئة أنها قامت بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإحالتها إلى القضاء”.

وكشف مصدر أمني، فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة “بغداد اليوم” أن الحاوية قادمة من دولة الإمارات على متن الباخرة جولي الراسية على رصيف 5 في ميناء أم قصر.

وأضاف أن “البلاغ بوجود حاوية محملة بالأسلحة، جاء من جهات أمنية عليا”.

وقال المصدر لـ”بغداد اليوم”، إن “القوات الأمنية ضبطت حاوية بداخلها 20 صندوقا تحتوي بداخلها مسدسات نارية، مخبأة داخل صناديق كبيرة تحتوي على لعب أطفال، وموضوعة بداخل حاوية”.

وفي مايو/ أيار 2018 أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في ميناء أم قصر الشمالي، مشيرة إلى أن المواد البالغة نحو نصف طن كانت مخفية داخل حاوية محملة بالموز قادمة من الإمارات.